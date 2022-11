Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im November unerwartet stark aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von minus 9,1 Punkten im Vormonat auf plus 4,5 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt zwar mit einer Verbesserung gerechnet, waren aber nur von einem moderaten Anstieg auf minus 6,0 Punkte ausgegangen.

15.11.2022 14:45