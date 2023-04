Trotz des Anstiegs der Kernrate erwartet Gitzel, dass der Teuerungsdruck in den kommenden Monaten auf breiter Front nachlassen wird. So habe sich die Lieferkettenproblematik merklich entspannt. "Darüber hinaus sollte mit Sicht auf die kommenden Monate der Mietpreisanstieg an Tempo verlieren, was auf die Kerninflationsrate merklich durchschlagen würde", schreibt Gitzel.