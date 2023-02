Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Februar weiter verbessert. Der NAHB-Hausmarktindex stieg um sieben Punkte auf 42 Zähler, wie die National Association of Home Builders am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der höchste Wert seit vergangenen September. Volkswirte hatten im Schnitt mit 37 Punkten gerechnet.

15.02.2023 16:12