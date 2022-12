Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Dezember verbessert, aber nicht so stark wie am Markt erwartet. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) stieg um 5,6 Punkte auf minus 13,8 Zähler, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen stärkeren Anstieg des Index auf minus 10,0 Punkte erwartet.

15.12.2022 14:45