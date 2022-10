Am US-Immobilienmarkt bremsen die steigenden Zinsen den Preisauftrieb stärker aus als erwartet. In den 20 grossen Metropolregionen der Vereinigten Staaten stiegen die Häuserpreise im August zum Vorjahresmonat um 13,1 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Im Vormonat hatte der Preisanstieg noch 16 Prozent betragen.

25.10.2022 15:42