In den USA hat die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Immobilienverkäufe überraschend stagniert. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe blieben im April im Monatsvergleich konstant, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors am Donnerstag in Washington mitteilte.

25.05.2023 16:34