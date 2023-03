In den USA ist die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe im Februar unerwartet weiter gestiegen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe legten im Monatsvergleich um 0,8 Prozent zu, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Dies ist der mittlerweile dritte Anstieg in Folge. Zu Jahresbeginn waren die Verkäufe allerdings deutlich stärker gestiegen, um 8,1 Prozent.

29.03.2023 16:24