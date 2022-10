Weitere Ölverkäufe aus der strategischen Reserve seien in diesem Winter möglich, "falls dies aufgrund russischer oder anderer Aktionen, die die globalen Märkte stören, erforderlich ist", hiess es aus dem Weissen Haus. Konkrete Angaben etwa zum Umfang und Zeitpunkt neuer Verkäufe gab es nicht. Den Angaben zufolge sank der Benzinpreis in den USA seit dem Höchststand im Juni pro Gallone (knapp 3,8 Liter) um etwa 1,15 US-Dollar auf durchschnittlich 3,39 US-Dollar. Er liege derzeit etwa 30 Cent über dem Stand vom 24. Februar, als der Krieg in der Ukraine begann.