So hätten sich viele Unternehmen mittlerweile an ihre neuen Standort- und Flächenbedürfnisse angepasst, heisst es in einer am Dienstag publizierten Studie. Gleichzeitig habe der Stellenmarkt wohl seinen Zenit überschritten. Zudem schlage das Stellenwachstum mit dem neuen Umgang mit Home-Office nicht mehr eins zu eins auf die Flächenabsorption durch. Generell kämen neue Stellen mit weniger zusätzlicher Bürofläche aus als vor Corona.