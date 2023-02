Besonders dynamisch entwickelten sich die Verkäufe an Geschäftskunden. Seit 2017 habe sich der Umsatz dort auf ein Volumen von 1,36 Milliarden mehr als verdoppelt. Und im Jahr 2022 allein lag das Plus im B2B-Geschäft bei rund 9 Prozent. Das zeige, dass Unternehmen in die Digitalisierung investieren, so das GfK.