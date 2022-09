Die Umfrageteilnehmenden gingen in der Befragung ausserdem von einem Anstieg des kurzfristigen Zinssatzes in den kommenden Monaten aus. Jene für den Saron in drei Monaten lautet nun auf 0,68 (Juni: -0,51%), jene für den Kassazinssatz der 10-jährigen Bundesobligationen auf 1,17 Prozent (Juni: +0,79%). Der SPI wird in drei Monaten bei etwa 13'640 Punkten und in 12 Monaten bei 14'170 Zählern prognostiziert. Aktuell notiert er bei 12'900 Punkten.