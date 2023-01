Bei einer Befragung jüngst hätten sich 93 Prozent der deutschen Unternehmen in Frankreich zufrieden oder sehr zufrieden zur Lage ihres Unternehmens in dem Land geäussert. Frankreich sei ein grosser Markt mit einem gut qualifizierten Arbeitsmarkt, insbesondere mit Blick auf neue Technologien. Deutschland exportiere nicht nur nach Frankreich, sondern investiere auch in die Produktion in dem Nachbarland. Die Lage sei sehr stabil bis dynamisch.