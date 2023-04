Am Sonntag hat die Genfer Uhrenmesse "Watches and Wonders" ihre Tore geschlossen: Rund 43'000 Besucher zählte die Messe während sieben Tagen, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Vor einem Jahr nahmen mit 22'000 noch deutlich weniger Besucher teil. Damals konnten allerdings viele Gäste, insbesondere aus Asien, noch nicht nach Genf reisen.

03.04.2023 11:52