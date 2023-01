Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot hat sich für weitere deutliche Zinsanhebungen ausgesprochen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe zur Bekämpfung der hohen Inflation bereits mehrere Anhebungen um je 0,5 Prozentpunkte angekündigt, sagte Knot am Donnerstag am WEF in Davos. Anleger, die auf eine lockerere Linie setzten, unterschätzten die Entschlossenheit der Europäischen Zentralbank (EZB).

19.01.2023 11:25