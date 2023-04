In der Folge reichten 752 Unternehmen ein Kurzgesuch ein. 64 davon kamen in die Schlussrunde und 53 Projekte aus der ganzen Schweiz wurden nun bewilligt, wie Innosuisse am Freitag mitteilte. 38 Prozent von ihnen kommen aus dem Bereich Life Sciences, 21 Prozent aus dem Bereich Energie und Umwelt, ebenfalls 21 Prozent aus der Informations- und Kommunikationstechnologie, 15 Prozent aus dem Ingenieurbereich und 5 Prozent aus den Sozialwissenschaften und dem Bereich Business Management.