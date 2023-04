Weltbankpräsident David Malpass hat angesichts trüber Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft vor einer andauernden Krise für ärmere Länder gewarnt. "Die Schuldenlast, die Klimakosten, die höheren Lebensmittelpreise - all das summiert sich erheblich. Wir stehen also vor einer Art Liquiditätskrise für die armen Länder und auch vor dem längerfristigen Problem, woher das Wachstum kommen soll", sagte Malpass am Montag zum Auftakt der Frühjahrstagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Es brauche vor allem Produktivität in diesen Ländern, um Wachstum zu generieren. "Die Sterne stehen im Moment nicht günstig, um das zu erreichen."

10.04.2023 16:26