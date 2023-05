Um dem entgegenzuwirken, habe die Stiftung Werbestatistik daher nun erstmals "eine fundierte Expertenschätzung" vorgenommen. Laut dieser Schätzung sind im letzten Jahr 1,69 bis 2,07 Milliarden Franken für Werbung an Youtube, Google, Facebook und Co. geflossen. In dieser Gesamtbetrachtung sei der Bereich Online also die "klare" Nummer eins.