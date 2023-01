Den grössten Aufstieg in der Gunst der Schweizerinnen und Schweizer machten Coops Onlineauftritt Coop.ch (neu dabei auf Platz 18), die Bezahl-App Twint (auf 8 von 23) und der zur Migros-Gruppe gehörende Discounter Denner (auf 14 von 28), wie es in der am Dienstag publizierten "Brand Indicator Switzerland"-Studie unter der Führung des bekannten Zürcher Werbers Frank Bodin heisst.