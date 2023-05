Felicitas Kemeny, Leiterin des Ressorts Konjunktur beim Seco, sieht diverse Gründe für das Wachstum im ersten Quartal, wie sie im Gespräch mit AWP ausführte. So sei etwa die Arbeitsmarktlage in der Schweiz weiterhin gut und die Inflation moderat, was sich positiv auf den Konsum auswirke.