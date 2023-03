Der Schweizer Mietwohnungsmarkt bleibt angespannt, so das diesbezügliche Fazit der Immobilienberatungsfirma WüestPartner in der Frühlingsausgabe ihres "Immo-Monitoring 2023". So sei die Anzahl inserierter Wohnungen aufgrund der sinkenden Neubautätigkeit rückläufig. 2022 seien mit gut 42'000 Wohneinheiten so wenig Wohnungen erstellt worden wie zuletzt 2003.