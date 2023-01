Die Entwicklung habe erst Mitte 2022 begonnen, heisst es in der Studie vom Mittwoch. Mittlerweile bestätigten jedoch verschiedene Kreditanbieter, dass sich die durchschnittlichen Kosten für neu abgeschlossene Privatkredite erhöht haben. Grund seien die steigenden Refinanzierungskosten für Kreditanbieter. Zudem könne es in Zukunft schwieriger werden, neue Kredite zu bekommen. Denn die Zinskosten hätten Einfluss auf die Berechnung der Kreditfähigkeit, so Moneyland.