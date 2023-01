Am stärksten sei das Preiswachstum nach wie vor in der Region "See", zu der die teuren Gemeinden um den Zürichsee inklusive der Stadt gehören. Dagegen seien in der Region "Regio", die das preisliche Mittelfeld im Kanton abbilde, die Eigenheimpreise im Vergleich zum Vorquartal nun bereits das zweite Mal in Folge leicht gesunken.