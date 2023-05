"Kredite via Plattformen an KMU wachsen bereits seit Jahren kontinuierlich", wird Andreas Dietrich, Co-Autor der Studie, in der Mitteilung zitiert. Allerdings sei diese Entwicklung durch die Pandemie und die damit verbundenen Covid-Kredite unterbrochen worden. "Insofern befindet sich die KMU-Finanzierung nun wieder zurück auf dem früheren Wachstumspfad", so Dietrich.