In diesem Jahr könnte das Arbeitskampfvolumen nach Einschätzung des WSI allerdings noch einmal erheblich zunehmen. Dafür spreche die hohe Beteiligung an den Warnstreiks bei Post, Bahn und Öffentlichem Dienst in den vergangenen Monaten. "Vor dem Hintergrund historisch hoher Inflationsraten hat sich der Verteilungskonflikt deutlich intensiviert", sagte Schulten. Hinzu komme, dass der zunehmende Arbeits- und Fachkräftemangel die Verhandlungsposition der Beschäftigten stärke und damit auch die Bereitschaft fördere, sich an Arbeitskampfmassnahmen zu beteiligen./rea/DP/jha