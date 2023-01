In diesen Wochen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 16 Prozent auf knapp 6,7 Milliarden britische Pfund (7,63 Milliarden Euro). Inklusive Wechselkurseffekten belief sich das Plus dank des starken Dollars sogar auf ein Fünftel. Überdurchschnittlich stark entwickelte sich das Geschäft mit Lebensmitteln. Hier machen sich laut AB Foods mittlerweile die gestiegenen Preise bemerkbar. Die AB-Foods-Aktie verlor kurz nach Handelsbeginn in London allerdings rund ein halbes Prozent an Wert.