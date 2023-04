Bei den Analysten kommen diese Zahlen gut an: Die ZKB spricht von einem "starken Jahresauftakt", Vontobel bezeichnet die Zahlen als "exzellent", JPMorgan als "stellar" - sprich herausragend. Die Aktie dürfte deshalb im heutigen Tagesgeschäft zu den Outperformern zählen, so die Erwartung der US-Bank. Sie hält fest, dass die Nachfrage nach ABB-Produkten und Dienstleistungen in allen drei globalen Hauptregionen hoch geblieben sei. So verbessere sich etwa die Situation in China nach den Covid-bedingten Einschränkungen rasch.