Das neue Werk wird 55 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen und Kabelprodukte herstellen, die von Stromversorgern für die Netzhärtung und für Initiativen zur Verbesserung der Ausfallsicherheit verwendet werden. Die jüngste Investitionen in Albuquerque machten ABB zu einem der zehn grössten Arbeitgeber im verarbeitenden Gewerbe in New Mexico, heisst es weiter.