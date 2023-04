(Zusammenfassung mit Schlusskurs ergänzt) - ABB ist das Geschäftsjahr 2023 in gestrecktem Galopp angegangen. So legten die Verkäufe prozentual klar im zweistelligen Bereich zu, während die Marge ebenfalls deutlich verbessert wurde. In der Folge wurden die Prognosen für 2023 erhöht.

25.04.2023 17:52