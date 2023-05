Organisatorisch soll OMT als eigenständige Einheit mit demselben Team wie bisher weitergeführt werden. So bleiben das Management, die Produktion, Forschung und Entwicklung und Vertrieb in Turin. Accelleron will darüber hinaus in Anlagen zum Test von "grünen Treibstoffen" in Turin investieren. Finanziell gesehen fliessen die Zahlen von OMT in die Berichterstattung von Accelleron ins Segment "Medium- und Low Speed" ein.