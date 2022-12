Das indonesische Unternehmen Achiko gibt sich für seinen Covid-Schnelltest Aptamex zuversichtlich. In einer Stichprobe habe der Test klar besser abgeschnitten als andere Schnelltests, teilte das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen am Mittwoch mit. Es stellt die Lösung der Probleme in der Produktion in Aussicht.

21.12.2022 07:40