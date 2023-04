Mit der Übernahme von Credit Suisse übernimmt die UBS in den Augen von Actares auch neue Klima-Risiken. So sei die CS viel stärker in die Finanzierung von Fracking involviert. Diese Risiken müssten rasch abgebaut werden, fordert die Aktionärsvereinigung. "Sonst besteht die Gefahr, dass die neue Bank beim Klimathema in der Finanzbranche endgültig den Anschluss verliert", so das Communiqué.