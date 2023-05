Allerdings sind bei Biotechunternehmen die liquiden Mittel in der Regel wichtiger, da sie Aufschluss darüber geben, wie lange das Unternehmen seine Projekte noch finanzieren kann. Per Ende März verfügte Addex über Zahlungsmittel in Höhe von 5,6 Millionen Franken, verglichen mit 7,0 Millionen per 31. Dezember 2022, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.