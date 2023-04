In der aktuellen Studie, die in der Fachzeitschrift Cells veröffentlicht wurde, wurde die Wirkung von Dipraglurant in einem Nagetiermodell für motorische Symptome der Parkinson-Krankheit sowie für Angstzustände, Depressionen und Zwangsstörungen untersucht, die alle zu den häufigsten NMS-Symptomen gehören. Das Mittel wurde oral verabreicht und es habe sich gezeigt, dass es je nach Dosis einen Einfluss auf die verschiedenen NMS-Krankheitsmodelle hatte.