Die Aktien des Personaldienstleisters Adecco sind am Dienstag nach Vorlage der Zahlen zum vierten Quartal 2022 schwach in den Handel gestartet. Dabei hat die Gruppe mit dem über Erwarten guten Wachstum zum Jahresende hin eigentlich positiv überrascht. Und auch die zum Vorjahr unverändert hohe Dividende kommt gut an. Allerdings wurden die Aktien seit Oktober gut nachgefragt.

28.02.2023 10:13