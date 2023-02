Desweiteren hat Adecco zu Jahresbeginn Ian Lee zum Leiter "Geographic Regions" ernannt. Mit dieser neu geschaffenen Funktion will die Gruppe den Angaben zufolge sicherstellen, dass lokale Aspekte in der Geschäftsleitung besser vertreten werden. Lee arbeitet seit 2017 für die Adecco Group. Er leitet auch in Zukunft die Geschäfte in der Region Asien-Pazifik.