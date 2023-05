Auch dass es in den letzten Quartalen im Zuge der Teuerung in wichtigen Märkten zu einer Lohninflation gekommen ist, ist für Adecco positiv. "Der Preis, den wir den Kunden verrechnen, ist ein Multiplikator dessen, was wir den Mitarbeitern ausbezahlen", sagte Finanzchef Coram Williams aus. Entsprechend treibt die Lohninflation auch die Adecco-Umsätze in neue Höhen.