Unvorhersehbare Produktionsunterbrüche bei verschiedenen Kunden aus der Automobilindustrie hätten dazu geführt, dass Adval Tech weniger Komponenten ausliefern konnte als ursprünglich vorgesehen, heisst es in der Mitteilung. Und stark gestiegene Material- und Transportkosten sowie die deutliche Zunahme der Energiekosten in der Schweiz, in Deutschland und in Ungarn hätten zusätzlich auf die Profitabilität gedrückt.