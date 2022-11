Porettis Aufgaben als Mitglied der Konzernleitung und im Bereich der Kommunikation werden auf die beiden verbleibenden Konzernleitungsmitglieder VR-Präsident und CEO René Rothen und Finanzchef Markus Reber verteilt, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Sie wird allerdings in einer Übergangszeit bis Ende April 2023 noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen.