Die Einnahmen lagen mit 1,11 Milliarden Franken um 40 Prozent höher als 2021, was hauptsächlich auf den Preisanstieg nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine zurückzuführen ist. Die Produktion der Wasserkraftanlagen sank im Vergleich zum Durchschnitt im Zeitraum 2012-2021 um 42 Prozent auf 542 Gigawattstunden (GWh) und die Produktion der Beteiligungen ging um 46 Prozent auf 345 GWh zurück, wie AET am Donnerstag in seinem Jahresbericht mitteilte.