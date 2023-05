Die Erholung der Ticketnachfrage nach der Corona-Krise hat der Fluggesellschaft Air France-KLM zum Jahresstart Schub verschafft. Konzernchef Ben Smith berichtete am Freitag von sehr ermutigenden Buchungszahlen für den Sommer. In der Hauptreisezeit des dritten Quartals will der Manager das Flugangebot auf etwa 95 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 hochfahren - und dieses Niveau auch im Gesamtjahr erreichen. Erst vor wenigen Tagen hatte Air France-KLM die letzten Hilfsgelder zurückgezahlt, mit denen Frankreich und die Niederlande den Konzern in der Corona-Krise vor dem Untergang bewahrt hatten. "Wir stehen jetzt auf unseren eigenen Füssen", sagte Smith bei der Vorlage der Geschäftszahlen des ersten Quartals.

05.05.2023 08:12