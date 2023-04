Die meisten Jets der A320neo-Familie baut Airbus in Hamburg, weitere Produktionsstätten sind am Konzernsitz im französischen Toulouse, in Mobile (US-Bundesstaat Alabama) und in Tianjin. Nachdem der Hersteller bereits in Mobile eine zweite Produktionslinie angekündigt hat, soll die Zahl mit dem Ausbau in China auf weltweit zehn steigen. Wie viel der Konzern dafür in China investiert, wollte Faury nicht sagen. Hamburg bleibe mit vier Endfertigungslinien der grösste A320neo-Standort.