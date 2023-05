(Ausführliche Fassung) - Seit dem Airbus -Start vor rund einem halben Jahrhundert zählt die Lufthansa zu den treuesten Kunden. Der europäische Flugzeugbauer hat sich gegen den grossen US-Rivalen Boeing zum weltweiten Primus gemausert - und die Lufthansa mit Hunderten Flugzeugen versorgt. Die 600. Maschine übergab Airbus am Mittwoch in Hamburg. Laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr sollen es schon bald viel mehr sein. "Zum 100. Geburtstag von Lufthansa im Jahr 2026 wünschen wir uns das 700. Airbus-Flugzeug in unserer Flotte", sagte Spohr bei der Feier im Hamburger Airbus-Werk.

24.05.2023 14:34