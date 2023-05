(Ausführliche Fassung) - Fehlende Teile von Zulieferern und knappe Arbeitskräfte machen dem weltgrössten Flugzeugbauer Airbus weiterhin zu schaffen. Zwar will Konzernchef Guillaume Faury in diesem Jahr weiterhin rund 720 neue Passagierjets ausliefern. Ein Grossteil davon dürfte aber erst in den Monaten September bis Dezember den Weg zu den Kunden finden, machte der Manager am Mittwochabend in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des ersten Quartals deutlich. An seinem Gewinnziel für 2023 hält Faury indes fest - auch wenn Airbus zum Jahresstart einen deutlichen Gewinnrückgang verbuchen musste.

03.05.2023 20:36