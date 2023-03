Zwei saudi-arabische Fluggesellschaften wollen bei dem US-Flugzeugbauer Boeing im grossen Stil Langstreckenjets kaufen. Die Staatsfluglinie Saudia und die staatliche Neugründung Riyadh Air wollten jeweils 39 Maschinen vom Typ 787 "Dreamliner" bestellen, teilte Boeing am Dienstag in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad mit. Während Saudia mit der Bestellung ihre bestehende "Dreamliner"-Flotte verstärkt, will Riyadh Air mit den Maschinen an den Start gehen.

14.03.2023 15:43