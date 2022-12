Viele Online-Händler bieten nicht nur am Cyber Monday, sondern auch in den Folgetagen noch Rabatte an. An den übrigen Tagen war der Effekt allerdings überschaubar. Die Online-Shops nahmen in der sogenannten Cyber Week vom 28. November bis zum 4. Dezember mit Kreditkartenzahlungen rund 15 Prozent mehr ein als üblich.