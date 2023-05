Zwei Faktoren hätten bei der Übernahme von Aerie Parmaceuticals den Ausschlag gegeben, erklärte Alcon-Manager Rajkumar Narayanan am Mittwoch in einem Interview mit AWP anlässlich der Einweihung des neuen globalen Hauptsitzes des Unternehmens in Vernier. Dabei handelt es sich zum einen um das Portfolio an Medikamenten in der Entwicklung von Aerie, das attraktiv war. Andererseits sprachen die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für Aerie.