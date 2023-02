Aldi setzt seine Expansion in Grossbritannien fort und will in diesem Jahr dort 6000 neue Stellen schaffen. Das teilte der deutsche Discounter am Donnerstag mit. Ausserdem sollen neue Filialen eröffnet werden, darunter in Norwich sowie Newcastle. Derzeit hat Aldi in Grossbritannien nach eigenen Angaben etwa 40 000 Mitarbeiter und mehr als 990 Geschäfte.

16.02.2023 15:42