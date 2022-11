Allianz-Chef Oliver Bäte sieht in der Vermögensverwaltung für Kunden in China eine grosse Chance für sein Unternehmen. Chinesische Investoren müssten ihre Geldanlagen diversifizieren, sagte der Chef des deutschen Versicherungskonzerns dem Sender Bloomberg TV am Rande einer Veranstaltung in Singapur. "Ich denke, wir können hier einen grossen Beitrag leisten." Schon im Oktober hatte sich der Manager gegenüber Medien positiv zu Chinas Zukunft geäussert. In anderen Branchen und in der deutschen Politik wird derzeit intensiv über die Abhängigkeit der hiesigen Wirtschaft von China diskutiert.

17.11.2022 07:39