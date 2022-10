Die Schäden durch externe Dritte hätten zwar in den vergangenen fünf Jahren mit plus 40 Prozent bei den Fallzahlen und plus 56 Prozent bei den Schadenshöhen überdurchschnittlich stark zugelegt. Zum Vergleich: Bei den internen Tätern hätten die Fallzahlen im gleichen Zeitraum um rund 10 Prozent und die Schäden um 23 Prozent zugenommen. "Trotzdem sind es nach wie vor die eigenen Mitarbeiter, die mit 57 Prozent für die meisten Fälle und mit rund 70 Prozent auch für die grössten Schäden verantwortlich sind", so Allianz Trade. Den bislang grössten bekannten Einzelschaden durch einen "Innentäter" bezifferte das Unternehmen mit 36 Millionen Euro.