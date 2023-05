In der Rechnung der Allianz macht das gestiegene Zinsniveau laut Bäte in der Sachversicherung mindestens eine Milliarde Euro mehr operativen Gewinn aus. Dies, da Gelder mit höherer Verzinsung investiert werden können. "In der Lebensversicherung kann man das nicht so einfach sagen, da es kurzfristig negative Effekte gibt. Aber langfristig ist der Einfluss ebenfalls sehr, sehr positiv."